Guizhou Eyaleti: Dağ Turizminin Gözde Adresi
Çin'in Guizhou eyaleti, derin kanyonları ve devasa düdenleri ile turistlere macera dolu doğa deneyimleri sunarak dağ turizminin popüler merkezlerinden biri haline geldi.
GUİYANG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Guizhou eyaleti, etkileyici jeolojik yapılarıyla dağ turizminin gözde adreslerinden biri haline geldi. Derin kanyonları, geniş nehir sistemleri ve devasa düdenleriyle dikkat çeken bölge, turistlere macera ve eğlence dolu doğa deneyimleri sunuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel