Guizhou Eyaleti: Dağ Turizminin Gözde Adresi

GUİYANG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Guizhou eyaleti, etkileyici jeolojik yapılarıyla dağ turizminin gözde adreslerinden biri haline geldi. Derin kanyonları, geniş nehir sistemleri ve devasa düdenleriyle dikkat çeken bölge, turistlere macera ve eğlence dolu doğa deneyimleri sunuyor.