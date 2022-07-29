Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Ortak Varoluş Mozaiği"
Ortak Varoluş Mozaiği (dron) HATAY -Hatay'da, 44 şehirden getirilen mermer taşlarla oluşturulan 1600 metrekarelik "dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Ortak Varoluş Mozaiği", Antakya'nın Kisecik bölgesindeki EXPO alanında sergileniyor.
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Ortak Varoluş Mozaiği (dron)
HATAY - Hatay'da, 44 şehirden getirilen mermer taşlarla oluşturulan 1600 metrekarelik "dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Ortak Varoluş Mozaiği", Antakya'nın Kisecik bölgesindeki EXPO alanında sergileniyor.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel