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Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Ortak Varoluş Mozaiği"

Ortak Varoluş Mozaiği (dron) HATAY -Hatay'da, 44 şehirden getirilen mermer taşlarla oluşturulan 1600 metrekarelik "dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Ortak Varoluş Mozaiği", Antakya'nın Kisecik bölgesindeki EXPO alanında sergileniyor.

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Ortak Varoluş Mozaiği (dron)

HATAY - Hatay'da, 44 şehirden getirilen mermer taşlarla oluşturulan 1600 metrekarelik "dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Ortak Varoluş Mozaiği", Antakya'nın Kisecik bölgesindeki EXPO alanında sergileniyor.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Antakya Kisecik Hatay Güncel Haberler

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