Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Ortak Varoluş Mozaiği" Ortak Varoluş Mozaiği (dron) HATAY -Hatay'da, 44 şehirden getirilen mermer taşlarla oluşturulan 1600 metrekarelik "dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Ortak Varoluş Mozaiği", Antakya'nın Kisecik bölgesindeki EXPO alanında sergileniyor. Ortak Varoluş Mozaiği (dron) HATAY - Hatay'da, 44 şehirden getirilen mermer taşlarla oluşturulan 1600 metrekarelik "dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Ortak Varoluş Mozaiği", Antakya'nın Kisecik bölgesindeki EXPO alanında sergileniyor. Güncel AA / Erdal Türkoğlu Antakya Kisecik Hatay Güncel Haberler

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