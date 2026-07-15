Çin'in Guigang Kentinde Sel Sonrası Elektrik Hizmeti Yeniden Sağlandı

GUİGANG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Guigang kentindeki bir konut binasında acil onarım çalışması yapan bir personel, 14 Temmuz 2026.

Guigang'ın elektrik dağıtım şirketi, Maysak Tayfunu'nun yol açtığı selin ardından elektrik arzını yeniden sağlamak için tüm imkanlarını seferber etti. (Fotoğraf: Lu Boan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua