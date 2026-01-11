Güdül Kaymakamı Naim Akar, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı

Güdül Kaymakamı Nail Akar, ilçede etkili olan kar sonrası yol kontrollerine katıldı.

Kaymakam Nail Akar, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Bülent Koç ile birlikte kar yağışı nedeniyle yollarda kardan etkilenen sürücüleri, dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Güdül-Ankara ile ulaşımı sağlayan kara yolunun 1160 rakımlı Sivri tepesine gelerek burada sürücülere öncelikli olarak hayırlı yolculuklar dileyen Kaymakam Naim Akar, akabinde sürücülere dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaymakam Naim Akar ve İlçe Jandarma Komutanı Bülent Koç ile birlikte yol durumunu da yerinde görerek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için incelemelerini sürdürdü.

Kaymakam Nail Akar, kar yağışının ilçe genelinde etkili bir şekilde sürdüğünü, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli araç kullanmalarını isteyerek, kar lastiği olmayanların yollara çıkmamalarını istedi.