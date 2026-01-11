Haberler

Güdül Kaymakamı Naim Akar, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı

Güdül Kaymakamı Naim Akar, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güdül Kaymakamı Nail Akar, kar yağışının etkili olduğu ilçede yol kontrolleri yaparak sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Güdül Kaymakamı Nail Akar, ilçede etkili olan kar sonrası yol kontrollerine katıldı.

Kaymakam Nail Akar, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Bülent Koç ile birlikte kar yağışı nedeniyle yollarda kardan etkilenen sürücüleri, dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Güdül-Ankara ile ulaşımı sağlayan kara yolunun 1160 rakımlı Sivri tepesine gelerek burada sürücülere öncelikli olarak hayırlı yolculuklar dileyen Kaymakam Naim Akar, akabinde sürücülere dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaymakam Naim Akar ve İlçe Jandarma Komutanı Bülent Koç ile birlikte yol durumunu da yerinde görerek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için incelemelerini sürdürdü.

Kaymakam Nail Akar, kar yağışının ilçe genelinde etkili bir şekilde sürdüğünü, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli araç kullanmalarını isteyerek, kar lastiği olmayanların yollara çıkmamalarını istedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek

Ankara'da trafik için referanduma gidiliyor! İşte halka sorulacak soru
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Kalabalık grup ABD üssüne saldırdı
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama

Gündem olan yağmurluklarla ilgili suskunluğunu bozdu