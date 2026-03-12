Güdül Kaymakamı Naim Akar, vatandaşlarla bir araya geldi
Güdül Kaymakamı Naim Akar, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve sorunlarına çözüm aramaya başladıklarını ifade etti.
Güdül Kaymakamı Naim Akar, bazı vatandaşları ziyaret etti.
Akar, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.
Fırsat buldukça vatandaşları ziyaret ettiğini belirten Akar, şunları kaydetti:
"Vatandaşın yanındayız. Ziyaretimizde vatandaşlarla sohbet ederek onları dinliyoruz. Sorunlarına çözüm aramaya başlıyoruz. Vatandaşlarımız iş yerinde, dükkanında ve diğer alanlarda bizim kendilerine yaptığımız ziaretten oldukça memnun kalıyor."
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak