Güdül Kaymakamı Naim Akar, vatandaşlarla bir araya geldi

Güdül Kaymakamı Naim Akar, bazı vatandaşları ziyaret etti.

Akar, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Fırsat buldukça vatandaşları ziyaret ettiğini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Vatandaşın yanındayız. Ziyaretimizde vatandaşlarla sohbet ederek onları dinliyoruz. Sorunlarına çözüm aramaya başlıyoruz. Vatandaşlarımız iş yerinde, dükkanında ve diğer alanlarda bizim kendilerine yaptığımız ziaretten oldukça memnun kalıyor."