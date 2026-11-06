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Güdül Kaymakamı Akar, şehit Jandarma Çavuş Vedat Odabaşı'nın kabrini ziyaret etti

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Güdül Kaymakamı Akar, şehit Jandarma Çavuş Vedat Odabaşı'nın kabrini ziyaret etti
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Güdül Kaymakamı Naim Akar, 1992'de Mardin'in Dargeçit ilçesinde şehit olan Vedat Odabaşı'nın kabrini ziyaret etti.

Güdül Kaymakamı Naim Akar, 1992'de Mardin'in Dargeçit ilçesinde şehit olan Vedat Odabaşı'nın kabrini ziyaret etti.

Akar, beraberindeki İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Murat Anıt Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Avni Remzi Sürmeli ve İlçe Müftüsü İbrahim Güneş ile Yeşilöz Mahallesi Mezarlığı'ndaki şehit Odabaşı'nın kabrine ziyarette bulundu.

Müftü Güneş'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Akar ve beraberindekiler, şehidin ve tüm şehitlerin ruhuna Fatiha okudu.

Odabaşı'nın şehadet yıl dönümü olduğunu belirten Akar, "Allah rahmet eylesin, şehitlerimizin mekanları cennet olsun." dedi.

Uzman Jandarma Çavuş Vedat Odabaşı, 1992'de Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olmuştu.

Kaynak: AA
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