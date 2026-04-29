Haberler

Güdül Kaymakamı Akar, şehit Akpınar'ın kabrini ve annesini ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Güdül ilçesi kaymakamı Naim Akar, şehit Tolga Akpınar'ın kabrini ve annesini ziyaret etti.

Akar, şehit Akpınar'ın Kamanlar Mahallesi'ndeki kabrini, şehadetinin yıldönümünde ziyaret etti.

İlçe Müftüsü İbrahim Güneş'in Kur'an okuduğu ziyarette dua edildi.

Akar daha sonra beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte şehit Akpınar'ın annesi Halime Akpınar'ı ziyaret etti.

Anne Akpınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah sizlerden razı olsun. Devletimiz var olsun." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
