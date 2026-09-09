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Güdül Kaymakamı Akar'dan mahalle ziyareti

Güdül Kaymakamı Akar'dan mahalle ziyareti
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Güdül Kaymakamı Naim Akar, mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.

Güdül Kaymakamı Naim Akar, mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.

Akar, beraberindeki kurum amirleriyle ziyaret ettiği Afşar Mahallesi'nde vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Mahalle ziyaretlerinin oldukça verimli geçtiğini belirten Akar, "Sorunları yerinde alıyoruz ve çözüm önerileri sunuyoruz. Afşar Mahallesi ziyaretinde de sorunları aldık. Ziyaretimizden mahalle halkı oldukça memnun kaldılar." dedi.???????

Kaynak: AA
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