Güdül'den kısa kısa

Güdül Kaymakamı Naim Akar, şehit ailesine ziyarette bulundu.

Akar, şehit polis memuru Şahin Polat Aydın'ın Akbaş Mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Emekli polis memuru baba Süleyman Aydın ile görüşen Akar, devletin tüm birimleriyle şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu söyledi.

Akar, şehit aileleri ve gazilere ziyaretlerinin süreceğini, her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri düzenlendi

Beypazarı İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Güdül'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri düzenledi.

Sosyal hizmet merkezi uzmanları, şiddet nedeniyle nasıl başvuruda bulunulacağı ve yürütülen çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Öte yandan, kurum çalışmalarına ilişkin Hasan Akdede Fen Lisesi öğrencilerine de çeşitli bilgiler aktarıldı.

Güdül Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, asfalt çalışmalarında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde çalıştıklarını belirtti.

Mahalle grup yollarını sıcak asfalt ile kapladıklarını ifade eden Doğanay, "Eski beldelerden Sorkun Mahallesi yolunu da sıcak asfaltla kapladık. Bunun yanında daha bir çok mahalle yolunu Ankara Büyükşehir Belediyesi destekli sıcak asfaltla kapladık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
