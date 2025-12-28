Haberler

Güdül'de Türk Sanat Müziği Korosu çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Ankara'nın Güdül ilçesinde, TRT sanatçısı Suat Sayın'ın şefliğinde Türk Sanat Müziği Koro çalışmalarına yoğun katılım ile devam ediliyor. Belediye Başkanı ve Kaymakam, çalışmaları yerinde izledi.

Ankara'nın Güdül ilçesinde Belediye tarafından başlatılan Türk Sanat Müziği Koro çalışmaları, Belediye Konukevi bünyesinde sürdürülüyor.

TRT sanatçısı Suat Sayın'ın şefliğinde yürütülen koro çalışmalarının, hafta sonları yoğun katılımla gerçekleştirildiği bildirildi.

Güdül Kaymakamı Naim Akar ile Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, birlikte koro çalışmalarının yapıldığı kültür merkezini ziyaret ederek bir süre çalışmaları izledi.

Belediye Başkanı Doğanay, Belediye olarak ilçede kültür ve sanat faaliyetlerine destek verdiklerini belirterek, kurulan koroya katılan tüm sanatseverlere teşekkür etti.

Kaymakam Akar ise TRT sanatçısı Suat Sayın'ın şefliğinde sürdürülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, koro üyelerine ve şefe başarılar diledi.

