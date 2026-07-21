Güdül ilçesinde tayini çıkan jandarma personeli için veda programı yapıldı
Ankara'nın Güdül ilçesinde görev süresi dolan jandarma personeli için düzenlenen veda programında Kaymakam Naim Akar, ekiplere teşekkür ederek başarı diledi.
Ankara'nın Güdül ilçesinde tayini çıkan jandarma personeli için veda programı düzenlendi.
Güdül Kaymakamı Naim Akar, ilçedeki görev süresini tamamlayan jandarma personeliyle bir araya geldi.
Ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür eden Akar, "Yeni görev yerlerine gidecek olan jandarma personelimize, sağlık, mutluluk ve başarı dilerim." dedi.???????
İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak