Güdül'de Mezarlıklar Bayram İçin Temizlendi
Ankara'nın Güdül ilçesinde Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı. Güdül Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların bayramda daha rahat mezar ziyaretleri yapabilmesi için yeşil alanları temizledi.
Ankara'nın Güdül ilçesinde Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Güdül Belediyesi ekiplerince, vatandaşların bayramda sıkça ziyaret ettiği mezarlıklar temizlendi.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmada yeşil alanlar otlardan arındırıldı.
Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, vatandaşların bayramda mezar ziyaretlerini daha rahat yapabileceğini belirtti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel