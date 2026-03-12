Haberler

Güdül'de mevsimlik çiçek dikim çalışmaları sürüyor

Güdül'de mevsimlik çiçek dikim çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Güdül ilçesinde, parklarda ve çarşıda mevsimlik çiçek dikim çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçenin doğasına güzellik kattıklarını ifade etti.

Ankara'nın Güdül ilçesinde, mevsimlik çiçek dikim çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ekiplerin parklarda ve çarşı içerisindeki saksılara çiçek dikiminin sürdüğünü belirtti.

Güdül'ün her geçen gün daha da güzelleştiğini ifade eden Doğanay, şunları kaydetti:

"Çevresi ve doğasıyla oldukça yeşil bir ilçemiz var, biz de buna daha da güzellik katıyoruz. Ankara'nın sakin şehri Güdül'ü, yazlık çiçeklerle daha da güzelleştiriyoruz. Bu anlamda mevsimlik çiçek dikimlerimiz her alanda sürüyor."?????????????????????"

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı

Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Trump'ın '1 saatte imha ederiz' tehdidine İran'dan bomba yanıt

Trump'ın "İmha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt: Av başlar
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı