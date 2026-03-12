Güdül'de mevsimlik çiçek dikim çalışmaları sürüyor

Ankara'nın Güdül ilçesinde, mevsimlik çiçek dikim çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ekiplerin parklarda ve çarşı içerisindeki saksılara çiçek dikiminin sürdüğünü belirtti.

Güdül'ün her geçen gün daha da güzelleştiğini ifade eden Doğanay, şunları kaydetti:

"Çevresi ve doğasıyla oldukça yeşil bir ilçemiz var, biz de buna daha da güzellik katıyoruz. Ankara'nın sakin şehri Güdül'ü, yazlık çiçeklerle daha da güzelleştiriyoruz. Bu anlamda mevsimlik çiçek dikimlerimiz her alanda sürüyor."