Ankara'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Ankara'nın Güdül ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaparak sürücüleri uyarıyor.

Ankara'nın Güdül ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle Güdül sivrisi bölgesinde bazı araçlar yolda kaldı.

Karayolları ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaparken araçların yollarda kalmaması için çalışma yürütüyor.

Ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, kar lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

