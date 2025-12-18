Güdül'de izinsiz kazı yapan 6 şüpheli yakalandı
Güdül ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, izinsiz kazı yapan 6 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında kazı alanında çeşitli aletler ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Kazı alanında yapılan aramada, kürek, kazma, halat ve dedektör ile bazı taşlar ele geçirildi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel