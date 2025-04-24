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Güdül'de Hayvan Sulama Göleti Yapıldı

Güdül'de Hayvan Sulama Göleti Yapıldı
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Ankara'nın Güdül ilçesinde, hayvancılığı desteklemek amacıyla hayvan sulama göleti yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, bu tür projelerin devam edeceğini bildirdi.

Ankara'nın Güdül ilçesinde hayvan sulama göleti yapıldı.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara desteklerinin süreceğini bildirdi.

Kırsal mahallelerde hayvancılığı desteklemek amacıyla çalışmalarda bulunduklarını kaydeden Doğanay, "Belediyemiz ve Ankara Büyükşehir Belediyemiz işbirliğiyle Kadıobası Mahallesi'nde hayvancılık yapan vatandaşlar için hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak üzere hayvan sulama göleti yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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