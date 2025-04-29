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Güdül'de Haşereyle Mücadele ve Çöp Alanında Düzenleme Çalışmaları

Güdül'de Haşereyle Mücadele ve Çöp Alanında Düzenleme Çalışmaları
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Güdül Belediyesi, yaz mevsimi öncesinde ilçe genelinde haşereyle mücadele için ilaçlama yaparken, çöplüğün bertaraf edilip park alanı oluşturulacağını açıkladı.

Güdül Belediyesince yaz mevsimi öncesi ilçe genelinde haşereyle mücadele çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında belirlenen yerlerde haşere ve sineklere karşı ilaçlama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Beypazarı kara yolundaki çöplüğün bertaraf edileceğini belirterek, "Burada peyzaj düzenlemesi yapacağız. Buraya halkın rahatlıkla gidebileceği park yapmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Doğanay, ilçeden geçen derelerde de temizlik çalışması yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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