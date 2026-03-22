Ankara'da ev yangını; otomobil ve traktör kullanılmaz hale geldi

ANKARA'nın Güdül ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında otomobil ve traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Güdül ilçesi Salihler Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evde çıktı. Veysel Arıcı'ya ait evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binayı tamamen saran alevlere tazyikli suyla müdahale etti. Ekiplerin zorlu çalışmasıyla söndürülen yangında ev ve yanında park halindeki otomobil ile traktör tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı