Güdül'de Ev Yangını: Hasar Oluştu

Güncelleme:
Güdül ilçesinde çıkan yangında bir ev hasar gördü. Yangın, Çağa Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Güdül ilçesinde çıkan yangında bir ev hasar gördü.

Çağa Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Uzun çabalar sonucu söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
