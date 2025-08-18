Güdül'de Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Ankara'nın Güdül ilçesine bağlı Yeşilöz Mahallesi'nde asfalt çalışması yapılıyor.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, eski beldelerden Yeşilöz Mahallesi'nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi destekli asfalt serim çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

İlçenin ve eski beldeler ile mahallelerde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, ulaşımı rahatlatmak üzere altyapı çalışmalarına önem verdiklerine değinen Doğanay, şunları kaydetti.

"İlçemizin her köşesine vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabilmelerine imkan sağlıyoruz. Altyapıları güçlendiriyoruz. Halen asfalt serim çalışmalarımız eski beldelerimizden Yeşilöz Mahallemizde sürüyor. Bu anlamda bize desteklerini esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediyesine de teşekkürlerimizi sunuyorum."