Güdül'de 1000 Tonluk Su Deposunun Yapımına Başlandı

Ankara'nın Güdül ilçesinde, Güdül Belediyesinin öncülüğünde 1000 ton kapasiteli su deposunun yapımına başlandı. Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, projenin vatandaşların sağlıklı su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapıldığını açıkladı.

Ankara'nın Güdül ilçesinde 1000 ton kapasiteli su deposunun yapımına başlandığı bildirildi.

Güdül Belediyesinin açıklamasına göre, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü işbirliğinde 1000 tonluk su deposunun yapımına başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyacının karşılanması için çalıştıklarını belirtti.

Doğanay, depoyu planlanan sürede tamamlayıp hizmete almayı planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
