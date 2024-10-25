Güdül, Cumhuriyet Bayramı'na Hazırlanıyor

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçeyi kırmızı beyaz çiçeklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazırladıklarını söyledi.

Doğanay, Cumhuriyet Bayramı'nı bu yıl da çeşitli etkinlik ve gösterilerle kutlayacaklarını belirterek, "Cumhuriyet coşkusunu tüm ilçe halkıyla beraber yaşayacağız. Cumhuriyet Meydanı'na çıkan tüm yolların üzerindeki saksılara kırmızı beyaz çiçekler diktik. Bu yollar şenliğimizin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na çıkıyor." dedi.

Etkinlikler kapsamında 29 Ekim akşamı Cumhuriyet Meydanı'nda ateş yakılacağını ifade eden Doğanay, sinsin oyunu oynanacağını da sözlerine ekledi.