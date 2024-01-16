Üye Girişi
Haberler

Güdül Belediyesi Öğrencilere Eğitim Seti Desteği Sağladı

Güncelleme:
Abone Ol

Güdül Belediyesi, Safiye Akdede Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine eğitim seti yardımında bulundu. Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, gençlerin akademik başarılarına katkı sağlamak amacıyla seçilmiş kitaplar hediye ettiklerini belirtti.

Güdül Belediyesince öğrencilere eğitim seti desteği sağlandı.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Belediye Meclis Toplantı Salonunda Safiye Akdede Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Yalçın, geleceğin teminatı gençlere yönelik desteklerini sürdürdüklerini belirtti.

Gençlerin akademik başarılarına katkı sağlamak amacıyla öğrencilere eğitim seti yardımında bulunduklarını ifade eden Yalçın, "Gençlerimizin sınavlara daha iyi hazırlanmaları için seçilmiş kitaplar, bilgi birikimini artırmaya ve geleceğe daha güvenli adımlarla ilerlemeye yardımcı olacak kitaplar hediye ettik." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Belediye Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 16 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? KABİNE TOPLANTISI CANLI | Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı CANLI YAYIN! Hatayspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hapis cezası aldı mı, kaç yıl ceza istendi? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kimdir? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı nerede, hangi kanalda? Dolar kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL DOLAR KURU! Bugün dolar ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? Bu akşam hangi diziler var? 16 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Bu akşam maç var mı? 16 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi maçlar var? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kimdir? 16 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim? 2024 NETFLİX ÜCRETLERİ! Netflix'e ne kadar zam geldi? Netflix paket fiyatları kaç TL? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı gündemi nedir? Halk TV konuğu Lube Ayar kimdir? Lube Ayar kaç yaşında, nereli? Lube Ayar biyografisi! Resmi Gazete atama kararları! 16 Ocak Resmi Gazete kararları neler? 2431 Sayılı Resmî Gazete düzenlemeleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title