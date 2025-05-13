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Güdül Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Güdül Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor
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Güdül Belediyesi, Çağa Mahallesi'nde kanalizasyon ve altyapı çalışmalarında sona yaklaşırken, Kamanlar Mahallesi'nde köy konağı çevre düzenlemesi ile tarihi İnönü mağaralar bölgesindeki Kirmir Çayı'nda düzenleme çalışmalarına da başladı.

Güdül Belediyesi ilçede altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Çağa Mahallesi'nde kanalizasyon ve altyapı çalışmalarında sona yaklaştıklarını belirtti.

Doğanay, "Söz verdiğimiz gibi bir bir çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçek anlamda, Başkente ve Güdül'e yakışır köyler ortaya çıkarmanın çabasındayız." dedi.

Belediye olarak çalışmaların Kamanlar Mahallesi'nde köy konağı çevre düzenlemesiyle devam ettiğini aktaran Doğanay, "Ayrıca tarihi İnönü mağaralar bölgesinden geçen Kirmir Çayı üzerinde düzenleme çalışmaları başlattık. Bu bölgede insanların gidebileceği, gezebileceği, oturabileceği alanları ortaya koyacağız. Çevre düzenlemesine çok önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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