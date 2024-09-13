Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Güdül Anaokulu'nu ziyaret etti

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Güdül Anaokuluna ziyarette bilindi.

Anaokulu ziyaretinde öğrenci ve velilerle bir araya gelen Doğanay, çocuklarla sohbet etti.

Doğanay, "Onların güzel yüzlerinin daha da gülmesi için hediyeler takdim ettik. Çocuklarımızın mutluluğu ve eğitimi her zaman önceliğimiz olmaya devam edecek ve öğrencilerimizi ihmal etmeyeceğiz." dedi.