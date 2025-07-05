Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Vakıf ve Dernek Başkanları ile Buluştu

Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Vakıf ve Dernek Başkanları ile Buluştu
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Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, çeşitli vakıf ve derneklerin başkanlarıyla bir araya gelerek ilçeye yönelik ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, çeşitli vakıf ve derneklerin başkanlarıyla buluştu.

Doğanay, yaptığı yazılı açıklamada, Güdül'e değer katan vakıf ve derneklerin başkanlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

İlçeye yönelik yapılabilecek ortak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Doğanay, "Sayın başkanların istek ve önerilerini tek tek değerlendireceğiz. Geniş kapsamlı ve fikir alışverişli düzenlediğimiz bu toplantı, ilçemiz adına çok önemli olmuştur. Katılımları ve görüşleri için sayın başkanlarıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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