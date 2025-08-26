Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Halk Günü Buluşmalarında Sorunları Dinliyor

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, "Halk Günü" buluşmalarında muhtarlar ve vatandaşların taleplerini dinliyor.

Doğanay, yaptığı açıklamada, belediyede düzenledikleri buluşmalarda vatandaşların sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Önceliklerinin vatandaşlar olduğunu ifade eden Doğanay, şöyle konuştu:

"Muhtarlarımız başta olmak üzere halkımızı belediyemizde ağırlamayı sürdürüyoruz. Onların sıkıntı, istek ve önerilerini alıyoruz. Akabinde de hemen işe koyularak, aldığımız talepleri değerlendirerek hizmet üretmenin, eksikliği gidermenin, vatandaşın talebini yerine getirmenin hep birlikte sevincini yaşıyoruz."