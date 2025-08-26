Güdül Belediye Başkanı Doğanay, Halk Günü Buluşmalarında Sorunları Dinliyor

Güncelleme:
Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, 'Halk Günü' etkinlikleriyle muhtarlar ve vatandaşların taleplerini dinleyerek hizmet üretmek için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

Doğanay, yaptığı açıklamada, belediyede düzenledikleri buluşmalarda vatandaşların sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Önceliklerinin vatandaşlar olduğunu ifade eden Doğanay, şöyle konuştu:

"Muhtarlarımız başta olmak üzere halkımızı belediyemizde ağırlamayı sürdürüyoruz. Onların sıkıntı, istek ve önerilerini alıyoruz. Akabinde de hemen işe koyularak, aldığımız talepleri değerlendirerek hizmet üretmenin, eksikliği gidermenin, vatandaşın talebini yerine getirmenin hep birlikte sevincini yaşıyoruz."

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
