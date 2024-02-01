Üye Girişi
Haberler

Gübre Yüklü TIR Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kontrolden çıkan gübre yüklü TIR, yan yatarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkan gübre yüklü TIR, yan yatarak devrildi. Tonlarca gübre yola savrulurken, aynı yöne ilerleyen 2 otomobil TIR'dan yola dökülen gübre çuvallarına çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, geç saatlerde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen İsmail D. (55) yönetimindeki 47 AAK 178 plakalı gübre yüklü TIR, Çakmak Mahallesi mevkisine geldiğinde sürücüsünün kontrolünde çıkarak devrildi. TIR'ın devrilmesi ile tonlarca gübre yola savruldu. Aynı yöne ilerleyen Mehmet Vahit A. (42) idaresindeki 27 ADF 075 plakalı otomobil ile Murat S. (51) yönetimindeki 63 AS 282 plakalı otomobil gübre çuvallarına çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Emre T. (47) yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İzmir'de vurulan taksici öldü mü, yaşıyor mu? E devlet şifremi unuttum, yeniden nasıl alırım? E-Devlet şifresi nasıl yenilenir? E devlet şifremi değiştir! İlk buluşmada nereye gidilir? İlk buluşmada gidilebilecek mekanlar nelerdir? İlk buluşmada ne yapılır? İltifat sözleri: Sevgiliye iltifat sözleri, etkileyici iltifat sözleri, güzel iltifat sözleri nelerdir? Söylenecek en iyi iltifat sözleri! Gaziantep'te gezilecek yerler nelerdir? Gaziantep'te mutlaka görülmesi gereken yerler listesi! Gaziantep'te gezilecek mekanlar listesi! Brezilya vize istiyor mu? Brezilya'ya vizesiz gidilir mi? Zeka soruları - Beyin yakan zeka soruları! Görsel zeka soruları, Komik zeka soruları! Zeka soruları ve cevapları! Zeka soruları zor! 16 Mart hangi burç? Doğum günü 16 Mart olanların burcu nedir? 16 Mart yükselen burçları ve saatleri nedir? 16 Mart burç özellikleri neler? 14 Mart hangi burç? 14 Mart günü doğanların burcu ne? 14 Mart yükselen burçları nedir? 14 Mart burç özellikleri neler? 13 Mart hangi burç? 13 Mart günü doğanların burcu ne? 13 Mart yükselen burçları nedir? 13 Mart burç özellikleri neler? 12 Mart hangi burç? 12 Mart günü doğanların burcu ne? 12 Mart yükselen burçları nedir? 12 Mart burç özellikleri neler? 11 Mart hangi burç? 11 Mart günü doğanların burcu ne? 11 Mart yükselen burçları nedir? 11 Mart burç özellikleri neler? Galatasaray KAP geldi mi, 2 Şubat Cuma? Ronaldo hangi takımda 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title