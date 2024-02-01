Gübre Yüklü TIR Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkan gübre yüklü TIR, yan yatarak devrildi. Tonlarca gübre yola savrulurken, aynı yöne ilerleyen 2 otomobil TIR'dan yola dökülen gübre çuvallarına çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, geç saatlerde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen İsmail D. (55) yönetimindeki 47 AAK 178 plakalı gübre yüklü TIR, Çakmak Mahallesi mevkisine geldiğinde sürücüsünün kontrolünde çıkarak devrildi. TIR'ın devrilmesi ile tonlarca gübre yola savruldu. Aynı yöne ilerleyen Mehmet Vahit A. (42) idaresindeki 27 ADF 075 plakalı otomobil ile Murat S. (51) yönetimindeki 63 AS 282 plakalı otomobil gübre çuvallarına çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Emre T. (47) yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.