Guatemala'daki Yangın Davasında 6 Sanığa Hapis Cezası

GUATEMALA Guatemala'da 2017'de bir yetiştirme yurdunda çıkan ve 41 çocuğun hayatını kaybetmesine yol açan yangınla ilgili davada, 6 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Guatemala'da yargıç Ingrid Cifuentes, 2017'de yetiştirme yurdunda kalan çocukların tesisteki kötü yaşam koşullarını protesto etmek için yatakları tutuşturmalarıyla başlayan yangına ilişkin davada, sanıklar hakkında verilen kararı açıkladı.

41 kız çocuğunun ölümüyle sonuçlanan yangınla bağlantılı 6 kişi hakkında adam öldürme ve yetkiyi kötüye kullanma dahil çeşitli suçlardan 6 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezasına hükmeden mahkeme, eski Devlet Başkanı Jimmy Morales hakkında da soruşturma başlatılmasını emretti.

Yargıç Cifuentes, yangının daha önce yetkililere bildirilen ancak önlem alınmayan bir dizi kötü muamelenin sonucu olduğunu ifade etti.

Karar kapsamında, eski Sosyal Güvenlik Bakanı Carlos Rodas 25 yıl, yangın sırasında bazı çocukların kilitli tutulduğu odanın kapısını kasıtlı olarak açmadığı iddia edilen eski polis memuru Lucinda Marroquin ise 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Guatemala'da cinsel istismar mağduru çocuklarla suç işleyenlerin bir arada kaldığı yurtta, kötü yaşam koşulları ve istismarları protesto etmek isteyen çocuklar, 8 Mart 2017'de yatakları ateşe vermişti. Alevler, kız öğrencilerin kaldığı bölüme sıçrarken, kaçmaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle yatakhanede kilitli tutulan çocuklardan 19'u olay yerinde can vermişti. Daha sonra yangında ağır yaralananların hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 41'e yükselmişti.

Olay sonrası Bakan Rodas, 11 Mart 2017'de istifa etmişti. Ayrıca, Güvenlik Bakan Yardımcısı Anahi Keller ve yurt müdürü Santos Torres görevden alınmıştı.