Guatemala'da devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Guatemala'nın Totonicapan kenti yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi yaralandı. Kazanın ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

GUATEMALA Guatemala'da bir otobüsün yoldan çıkarak derin bir vadiye devrilmesi sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi.

Guatemala'nın Totonicapan kenti yakınlarında meydana gelen kazada, şehirlerarası seferde olan otobüs yoldan çıkarak derin bir vadiye devrildi.

Kazada, 15 kişi yaşamını yitirirken, en az 15 kişi yaralandı.

Kaza sonrası 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kazadan etkilenenlere yardımcı olmak için gerekli her şeyin yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
