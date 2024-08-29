Guatemala Büyükelçisi Mehmet Erkan Aytun'a Quetzal Nişanı Takdim Edildi

Orta Amerika ülkesi Guatemala, Türkiye'nin bir önceki Guatemala Büyükelçisi Mehmet Erkan Aytun'a Ankara'da "Quetzal Nişanı" takdim etti.

Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Büyükelçi Aytun, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Ekinci burada yaptığı konuşmada, ödülün önemine dikkati çekerek, Türkiye ile Guatemala arasında uzun süre önce kurulan diplomatik ilişkilere değindi.

Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki etkin politikalarına işaret eden Ekinci, Türkiye ile Guatemala arasındaki ticaret hacmiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bakan Yardımcısı Ekinci, Türkiye'nin Guatemala ile gelecekte de birlikte çalışma konusundaki kararlılığını belirterek sözlerine son verdi.

Büyükelçi Recinos da nişanının Büyükelçi Aytun'a takdim edileceği için onur duyduğunu bildirdi.

Bu ödülün ülkesindeki önemine dikkati çeken Recinos, söz konusu nişanın insani, kültürel veya siyasi katkılarla ülkesinde etkili olan kişilere verildiğine dikkati çekti.

Recinos, Aytun'un çalışmalarının iki ülke arasındaki ilişkilere katkılarının altını çizerek, Kovid-19 salgını döneminde Türkiye'nin Guatemala'ya yardımlarından bahsetti.

Büyükelçi Aytun'a "Quetzal Nişanı" takdimi yapılırken, Aytun da İspanyolca teşekkür konuşması yaptı.