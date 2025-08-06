Guangzhou'da Yağmurun Neden Olduğu Heyelanda 7 Kayıp

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Çin'in Guangzhou kentinde gerçekleşen heyelan sonucu 14 kişi enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, 7 kişi sağ olarak kurtarıldı.

GUANGZHOU, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da yağmurların tetiklediği heyelanda 7 kişi kayboldu.

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre kentin Baiyun Bölgesi'ndeki Dayuan köyünde çarşamba günü saat 08.30 sularında meydana gelen heyelanda toplam 14 kişi enkaz altında mahsur kaldı ve birçok ev hasar gördü.

Öğle saatleri itibarıyla enkazdan çıkarılan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken bölge sakinleri güvenli yerlere tahliye edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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