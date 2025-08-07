Guangzhou'da Heyelan: 14 Kişi Mahsur, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Çin'in Guangdong eyaletinde meydana gelen heyelanda mahsur kalan 14 kişiden 9'una ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
GUANGZHOU, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da çarşamba sabahı yağmurların tetiklediği heyelanda mahsur kalan 14 kişiden 9'una perşembe günü saat 09.00 itibarıyla ulaşıldı.
Yetkililer, toprak altından çıkarılan kişilerden 2'sinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ulaşılamayan 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel