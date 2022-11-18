Korona kabusu bitmiyor! Vaka sayısının son 24 saatte 9 binin üzerine çıktığı kentte geçici hastane kurulmaya başlandı

Dünya üzerinde 6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs yeniden hortladı. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da günlük vaka sayısı son 24 saatte 9 binin üzerine çıkarken, artan vakalar nedeniyle kentte geçici hastane inşa edilmeye başlandı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da, artan Kovid-19 vakaları karşısında geçici hastane kurulmaya başlandı.

SON 24 SAATTE 9 BİNDEN FAZLA VAKA

Geçtiğimiz günlerde karantinalar dolayısıyla gösterilerin de düzenlendiği kentte günlük vaka sayısı son 24 saatte 9 binin üzerine çıkmış durumda.

"SIFIR VAKA" POLİTİKASINDAN TAVİZ VERMİYORLAR

Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

KATI VE GENİŞ ÖLÇEKLİ TEDBİRLER BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.