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CHANGSHA, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi yönetiminin eski başkanı Lan Tianli, rüşvet aldığı gerekçesiyle iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı.

Mahkemenin cuma günü açıkladığı karara göre, aynı zamanda özerk bölgenin eski parti başkan yardımcısı olan Lan'ın, yasadışı yollarla toplam değeri 587 milyon yuanı (yaklaşık 87,5 milyon ABD doları) aşan para ve değerli eşya kabul ettiği belirlendi.

Kaynak: Xinhua