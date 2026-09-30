Guangxi'deki Pinglu Kanalı, 16 Eylül'de hizmete girerek turizme katkı sağlıyor

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QİNZHOU, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Pinglu Kanalı, son dönemde turizm faaliyetlerinin canlanmasına katkı sağlıyor.

Çok sayıda turist, kanalın su yollarını, navigasyon merkezlerini ve köprülerini görmek ve kanal boyunca uzanan manzaranın tadını çıkarmak için tekne turlarına katılıyor.

16 Eylül'de resmen hizmete giren Pinglu Kanalı, Xijiang Nehri nakliye rotasını Beibu Körfezi'ne bağlayarak Çin'in iç su yolları ile deniz arasındaki ulaşımda önemli bir bağlantı oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua