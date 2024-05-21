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Guangxi'deki köprüden çeşitli görüntüler

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Çin'in Guangxi bölgesindeki yerel bir köprü, 2001 yılında Hayao Miyazaki tarafından yönetilen popüler Japon animasyon filmi Ruhların Kaçışı'ndan bir sahneyi andırıyor. Köprü bölgeyi ziyaret eden turistlerin ilgisini çekiyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangxi'den bildiriyor. (XHTV).

Guangxi'deki köprüden çeşitli görüntüler

Çin'in Guangxi bölgesindeki yerel bir köprü, 2001 yılında Hayao Miyazaki tarafından yönetilen popüler Japon animasyon filmi Ruhların Kaçışı'ndan bir sahneyi andırıyor.

Köprü bölgeyi ziyaret eden turistlerin ilgisini çekiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangxi'den bildiriyor. (XHTV).

Kaynak: Xinhua / Güncel

Hayao Miyazaki Japon Kültür Turizm Sinema Güncel Haberler

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