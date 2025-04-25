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GTÜ Akademisyenleri İstanbul Depremini Analiz Etti

GTÜ Akademisyenleri İstanbul Depremini Analiz Etti
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Gebze Teknik Üniversitesi akademisyenleri, 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin analizini yaparak önemli bir ön değerlendirme raporu hazırladı. Raporda, depremin yerel sismik aktivite için uyarıcı etkileri olabileceği ve Marmara Bölgesi'nde mevcut yapıların gözden geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) akademisyenleri, İstanbul'da meydana gelen depremi analiz ederek ön değerlendirme raporu hazırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin, Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda kritik bir segmentin hareketlendiği endişelerini artırdığı, sağ yanal atımlı mekanizmaya sahip depremin 2019'daki 5,8 büyüklüğündeki depremden farklı olarak bölgedeki kırılmamış fay segmentinde stres birikiminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

Deprem sonrası doğuya doğru ilerleyen artçı sarsıntıların, beklenen büyük Marmara depreminin zamanlamasına ilişkin kaygıları yükseltirken uzmanların bölgedeki sismik aktivitenin yakından izlenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunduğu aktarılan açıklamada, GTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyeleri Dr. Ahu Kömeç ve Dr. Ülgen Mert'in hazırladıkları ön değerlendirme raporunda, bu depremin büyük depremin zamanını öne çekebileceği gibi fayın doğu segmentinde yeni sismik aktivite döneminin başladığına işaret edebileceği kaydedildi.

Açıklamada, uzmanların, depremin merkez üssünün uzaklığı, büyüklüğü ve kırılan fayın uzunluğu gibi faktörler nedeniyle İstanbul'daki yapı stoku için test olarak görülmemesi gerektiğini vurguladığı belirtilerek, depremin, Marmara Bölgesi'nde Deprem Erken Uyarı ve Yapı Sağlığı İzleme Sistemleri gibi teknolojilerin hayati önemini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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