Yüzer üretim, depolama ve boşaltma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen 258 metre uzunluğunda ve 41 metre genişliğindeki yüzer üretim, depolama ve boşaltma gemisi 'Gryphon A', Marmara Denizi'ne yol aldı. Geminin geçişi sırasında boğaz, kuzey-güney tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

İngiltere'den Yalova'ya giden Birleşik Krallık bayraklı, yaklaşık 258 metre uzunluğunda ve 41 metre genişliğinde, yüzer üretim, depolama ve boşaltma gemisi 'Gryphon A' saat 08.45 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Malta Bayraklı 'Boka Sweeper' isimli römorkör tarafından çekilen gemi, saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur yolcu' yazısı önünden geçen gemiye boğazı geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle 'Kurtarma-16' ve Nene Hatun römorkörleri eşlik etti. Boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu dönen gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Çanakkale Boğazı geminin geçişi sırasında kuzey-güney tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.