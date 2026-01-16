Haberler

Grönland sakinleri, ABD Başkanı Trump'ın taleplerinden rahatsız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın sakinleri, ABD Başkanı Trump'ın adayı alma yönündeki açıklamalarından rahatsız olduklarını dile getirdiler. Ada sakinleri, kendi yaşam koşullarına odaklanılması gerektiğini vurguladılar.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın sakinlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "adayı bir şekilde alacakları" yönündeki açıklamalarından rahatsız oldukları gözlendi.

AA, Grönland'ın başkenti Nuuk kentinde, ada sakinlerine Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarına ilişkin düşüncelerini sordu.

İsimlerini paylaşmak istemeyen ada sakinlerinden bir kadın, Trump'ın adaya ilgisini eleştirerek, "Başka bir ülkeyi ele geçirmeye çalışmak yerine kendi halkına, onların sağlık hizmetlerine ve yaşam koşullarına odaklanmalı ve bunlarla ilgilenmeli." dedi.

Grönlandlı kadın, Danimarka aracılığıyla sahip oldukları güvenlikten memnun olduğunu belirterek, adanın "doğru yönde ilerlediğini" ve gelecekte bağımsız da olabileceklerini söyledi.

Genç bir erkek de Trump'ın Grönland açıklamalarından hoşlanmadığını dile getirerek, "Grönland'daki bu huzurlu hayatı seviyorum. Bence eğer (Trump) satın alırsa her şeyi mahvedecek ya da bence bu olursa ekonomi çökecek." dedi.

Adanın kendi haline bırakılmasını istediğini aktaran genç adam, "Danimarka bize çok yardımcı oluyor, bu yüzden ben Danimarka'yı tercih ederim." diye konuştu.

Bir diğer ada sakini adam da durumun "çok karışık" olduğunu kaydederek, "Görüşleri her seferinde değişen kişilerle işbirliği yapmakla ilgilenmiyoruz." yorumunu yaptı.

Trump'ın Grönland söylemleri

ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Benzine gece yarısı 1 lira 61 kuruşluk zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam keyif kaçıracak
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu

Hükümlüydü kahraman oldu! Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Süper Lig devine 2.01'lik golcü

Süper Lig devine 2.01'lik golcü