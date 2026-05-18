Grönland Başbakanı Nielsen, ABD'nin "ele geçirme" söylemlerinde bir değişiklik olmadığını söyledi

Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, ABD’nin ulusal güvenlik gerekçesiyle adayı ele geçirme söylemlerinde bir değişiklik olmadığını belirtti. Nielsen, Grönland halkının satılık olmadığını ve kendi kaderini tayin hakkının tartışma konusu olmadığını vurguladı.

Nielsen, Grönland Dışişleri Bakanı Mute Egede ile birlikte, başkent Nuuk'ta bulunan ABD'nin Grönland Özel Temsilcisi Jeff Landry ve ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi Kenneth Howery ile görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD ile diyaloğu sürdürme ve en iyi çözümü bulma konusunda kararlı olduklarını belirten Nielsen, "Grönland halkının satılık olmadığını ve kendi kaderini tayin etme hakkımızın tartışma konusu olmadığını tekrar vurguladık." dedi.

Nielsen, ABD ile oluşturulan çalışma grubuna saygı duyulması gerektiğini aktararak, çalışmaların doğru kanallar üzerinden yapılmasının önemine işaret etti.

Bugünkü toplantıyı "nezaket görüşmesi" olarak nitelendiren Nielsen, "(ABD'nin Grönland'ı ele geçirme söylemi) Görüşmede herhangi bir şeyin değiştiğine dair bir işaret yoktu. Ancak dinlemeye istekli olunduğuna dair işaretler gösterdi." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Egede ise Grönland'ın kırmızı çizgileri olduğunu ifade ederek, Grönland'ın, kendi halkına ait olduğunu ve öyle kalacağını söyledi.

ABD ile işbirliğine engeli Grönland'ın koymadığını belirten Egede, "Çalışma grubunun çalışmalarını tamamlamasını beklemeliyiz." dedi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
