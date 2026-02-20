Haberler

Amansız hastalıkla savaşan oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

The Grey's Anatomy ve Euphoria'nın 53 yaşındaki yıldızı Eric Dane, ALS teşhisinden neredeyse bir yıl sonra yaşamını yitirdi.

ABD yapımı ünlü "Grey's Anatomy" dizisindeki "McSteamy" rolüyle bilinen 53 yaşındaki aktör Eric Dane, hayatını kaybetti.

Dane'in menajeri Melissa Bank, yaptığı yazılı açıklamada, Dane'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bank, Dane'in son günlerini ailesi, eşi ve kızlarıyla geçirdiğini belirtti.

GEÇEN YIL ALS TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Dane, Nisan 2025'te kendisine, bir nörolojik hastalık olan ALS teşhisi konulduğunu duyurmuştu. 53 yaşında hayata gözlerini yuman Dane, ABC'nin uzun süredir yayında olan "Grey's Anatomy" dizisinde "McSteamy" rolüyle geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

SON DİZİSİNİ TEKERLEKLİ SANDALYEDE TAMAMLADI

Televizyon dünyasına Grey's Anatomy'deki Dr. Mark Sloan karakteriyle damga vuran oyuncu, başta tek bölüm için girdiği dizide çok sevilmesi üzerine altı sezon kalmıştı.

Bir diğer önemli rolü ise HBO'nun ses getiren dizi Euphoria'daki Cal Jacobs karakteriydi. Oyuncu, dizinin üçüncü sezon çekimlerini sağlık sorunları nedeniyle tekerlekli sandalyede tamamlamak zorunda kalmıştı.

Bununla birlikte Dane "Teşhis sonrası çalışmaya devam edebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum" açıklamasını yapmıştı.

ZOR BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ

1972'de San Francisco'da doğan Dane, babasını 7 yaşındayken intihar sonucu kaybetmişti. Lise mezuniyetine bir ay kala okulu bırakıp Los Angeles'a giden Dane, burada oyunculuk eğitimi almıştı.

Ekranlardaki ilk çıkışını ise 1991'de "Saved by the Bell" dizisiyle yapmıştı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı

Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle giderse bir sonraki seçimi göremeyecek

Böyle giderse bir sonraki seçimi göremeyecek
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...

Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti

Kadıköy'de gecenin özeti
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından çıkanlar şoke etti
Böyle giderse bir sonraki seçimi göremeyecek

Böyle giderse bir sonraki seçimi göremeyecek
İçişleri Bakanlığı'na kritik atama! İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu

İlk türbanlı vali, bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! Biri hariç hepsi kabul etti