Grenoble'da SNCF treni kadına çarptı, kadın yaşamını yitirdi, seferler aksadı

Grenoble'da SNCF treni kadına çarptı, kadın yaşamını yitirdi, seferler aksadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa'nın güneydoğusundaki Grenoble'da sabah saatlerinde SNCF'ye ait trenin çarptığı kadının yaşamını yitirdiği bildirildi. Kazanın ardından Lyon-Grenoble ve Grenoble-Valence hattında çift yönlü aksamalar ve iptaller yaşandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fransa'nın güneydoğusundaki tren kazasında bir kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Auvergne-Rhones-Alpes vilayetine bağlı Grenoble şehrinde sabah saatlerinde Fransız demir yolu şirketi SNCF'ye ait tren bir kadına çarptı.
Kazada kadın hayatını kaybederken, tren seferlerinde aksamalar yaşandı.
SNCF'den yapılan açıklamada, kaza nedeniyle Lyon-Grenoble ve Grenoble-Valence hattında tren seferlerinde çift yönlü olarak aksamalar ve iptaller yaşandığı belirtildi.
Kazanın nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.