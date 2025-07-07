Greenpeace Berlin'de Derin Deniz Madenciliğine Karşı Eylem Düzenledi

Çevre örgütü Greenpeace derin deniz madenciliğine karşı Berlin'de eylem gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu olan Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi'nin (ISA) Jamaika'daki toplantıları öncesinde Greenpeace, Berlin'deki Alman Federal Meclisi (Bundestag) önünde dikkat çekici bir protesto düzenledi.

15 Greenpeace aktivisti, 10 metre uzunluğundaki dev bir ahtapotla birlikte derin denizlerin korunması için eylem yaptı.

Eylemciler, ellerindeki pankartlarla Alman hükümetine çağrıda bulunarak, "Moratoryum ilan edin, derin deniz madenciliğini durdurun" ve "Derin denizleri koruyun" yazılı pankartlar açtı.

Greenpeace Sözcüsü Anna Saito, yaptığı açıklamada, "Alman hükümetinin, deniz tabanı madenciliğinin başlamasını durdurma yönünde açık bir taahhütte bulunması gerekiyor. Geri dönüşü olmayan çevresel yıkımları engellemek için küresel bir moratoryum şart." dedi.

Saito, deniz tabanı madenciliğinin hassas yaşam alanlarını tehdit ettiğini, biyoçeşitliliğe zarar verdiğini ve iklim krizini şiddetlendirdiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ISA'yı baskı altına alarak sistemi aşmaya çalıştığını savunan Saito, "Derin deniz madenciliği için kurumlara baskı yapılmasına izin verilmemeli. Okyanusların korunması için güçlü bir ISA'ya ve uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Almanya'nın Kuzey Pasifik Okyanusu'nda, Hawaii ile Meksika arasında yer alan geniş bir denizaltı alanı olan Clarion-Clipperton Bölgesi'nde, 75 bin kilometrekarelik manganez bakımından zengin bir alanda keşif lisansları bulunuyor.

Bu alan neredeyse Mayorka Adası büyüklüğüne denk geliyor.

Bugün başlayan ve 26 Temmuz'a kadar sürecek ISA toplantılarında, 170 üye devlet, uluslararası sularda derin deniz madenciliği kurallarını müzakere edecek.

Almanya'dan bu yıl toplantılara Çevre, İklimi Koruma, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider katılıyor.