Graz'daki Silahlı Saldırı: 11 Ölü

Graz'daki Silahlı Saldırı: 11 Ölü
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Avusturya'nın Graz kentinde bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın eski bir öğrenci olduğu ve intihar ettiği bildirildi. Olayın detaylarını tanıklar anlattı.

Avusturya'nın Graz kentinde 11 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının tanıkları yaşananları anlattı.

Saldırının düzenlendiği okulun karşısında oturan görgü tanığı El Geyş, AA muhabirine, yerel saatle 10.00 sularında alışveriş yapmak için dışarı çıkan babasının silah sesleri duyduğunu söylediğini, bunun üzerine balkona çıktığını söyledi.

Burada çok sayıda polis aracı gördüğünü ve silah sesi duyduğunu anlatan El Geyş, daha sonra evlerinin ikinci balkonuna gittiğini ifade etti.

El Geyş, okuldan panik halinde kaçan öğrencileri ve ambulansa taşınan kişileri gördüğünü belirterek, "Kendimi çok tuhaf hissettim, çünkü böyle bir şey Graz'da ya da Avusturya'nın tamamında hiç olmayan bir durum. Böyle bir şeyin olabileceğini hiç aklımdan geçirmezdim." diye konuştu.

Ürkütücü ve korkunç bir atmosferin yaşandığını kaydeden El Geyş, silah sesleri karşısında kendisinin de korktuğunu, polisin evlerini terk etmemeleri uyarısında bulunduğunu aktardı.

El Geyş, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Saldırının yaşandığı okulun yakınlarında oturan Ergün Tarlagezer de kuzeninin 11 kişinin öldüğü okula gittiğini anlattı.

Kuzeniyle konuştuklarını aktaran Tarlagezer, "Kuzenim babasını aradı. 'Baba yetiş silahlı saldırı oluyor, tarıyorlar bizi' dedi. Saldırgan tam kuzenimin olduğu sınıfa yöneldiği sırada öğretmen kapıyı kilitlemiş. Bu şekilde hayatta kaldı." ifadelerini kullandı.

Tarlagezer, saldırıdan etkilenen öğrencilerin yakınlardaki bir merkeze gönderildiğini, çok sayıda tanıdığının bu okula gittiğini dile getirdi.

Diyar Seker de iki kuzenin bu okula gittiğini ifade etti.

Seker, olayın ardından aradığı kuzeninin psikolojisinin iyi durumda olmadığını vurguladı.

Graz'daki okul saldırısı

Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye yerel saatle 10.00 sularında eski bir öğrenci silahlı saldırı düzenlemiş, saldırgan dahil 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, saldırıda en az 12 kişinin yaralandığını belirtmiş ve saldırganın kimliğini Graz kenti çevresinde yaşayan 21 yaşında bir Avusturyalı olarak açıklamıştı.

Saldırganın okul tuvaletinde intihar ettiğini aktaran yetkililer, saldırganın bu eylemi, ruhsatlı uzun namlulu bir silah ve bir tabancayla gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

Başbakan Christian Stocker, dayanışma mesajı vererek, 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel
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