Graz'daki Lise Saldırısında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye düzenlenen ve saldırgan dahil 11 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının tanığı, özel polis birliklerinin okula girdiğini ve öğrencilerin gruplar halinde tahliye edildiğini gördüğünü belirtti.

Saldırının yaşandığı okula yakın bir yerde oturan Tamara Yankovic, yaşadıklarını AA'ya anlattı.

Yankovic, siren sesi duyduktan sonra balkona çıktığını ve eşini çağırdığını ifade etti.

Balkondan uzun namlulu silahlara sahip özel polis birliklerinin geçtiğini gördüğünü aktaran Yankovic, "şoke" olduklarını ve hemen başka bir okulda eğitim gören çocuklarının akıllarına geldiğini kaydetti.

Diğer okulda nelerin yaşandığı bilgisini aldıklarını ifade eden Yankovic, ayrıca, olay yerine çok sayıda ambulansın da intikal ettiğini söyledi.

Yankovic, "Caddenin başından özel birliklerin okula girdiğini gördük. Gruplar halinde çocukların okuldan tahliye edildiğini gördüm. Çok sayıda ambulans olay yerindeydi, okulun önünü hem ağaçlardan hem de polis izin vermediği için tam olarak göremedik. Caddenin başında çok sayıda ebeveyn, çocuklarının başına ne geldiğini bilmeden ağlıyordu." dedi.

Graz'daki okul saldırısı

Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye bu sabah yerel saatle 10.00 sularında eski bir öğrenci silahlı saldırı düzenlemiş, saldırgan dahil 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, saldırıda en az 12 kişinin yaralandığını bildirmiş ve saldırganın kimliğini Graz kenti çevresinde yaşayan 21 yaşında bir Avusturyalı olarak açıklamıştı.

Saldırganın okul tuvaletinde intihar ettiğini aktaran yetkililer, saldırganın bu eylemi, ruhsatlı uzun namlulu bir silah ve bir tabancayla gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

Başbakan Christian Stocker, dayanışma mesajı vererek, 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.