Graz'da Okul Saldırısı: 10 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Graz'da Okul Saldırısı: 10 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'nın Graz kentindeki bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. Olayla ilgili detaylar yerel medyada yer aldı.

VİYANA, 10 Haziran (Xinhua) -- Avusturya'nın Graz kentinde okul saldırısının yaşandığı yerde devriye gezen polis memurları, 10 Haziran 2025.

Salı günü yerel medyada çıkan haberlere göre Avusturya'nın ikinci büyük kenti Graz'da bir okula düzenlenen silahlı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililerinin verdiği bilgilere göre olayda aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu onlarca kişi de ağır yaralandı. (Fotoğraf: Zhu Zhentao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bulgaristan'da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi

İnsanlık dışı görüntüler! Huzurevlerinde yaşlılara korkunç işkence
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok

Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.