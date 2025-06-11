Graz'da Liseye Düzenlenen Saldırıda 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye düzenlenen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, ölen ve yaralananlar arasında yabancı öğrencilerin de bulunduğu bildirildi.

Steiermark eyaleti polisinin sosyal medya platformu X hesabından saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin öğretmen, 9'unun ise 14-17 yaşları arasında öğrenciler olduğu belirtildi.

Yaşamını yitiren öğrencilerden birinin Polonya, diğerlerinin ise Avusturya vatandaşı olduğu ifade edilen açıklamada, 11 yaralının ise 15-26 yaşları arasında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin kalmadığı aktarılan açıklamada, yaralılardan 8'inin Avusturya, 2'sinin Romanya ve birinin de İran vatandaşı olduğu kaydedildi.

Boşnak basınına göre, saldırıda ölenlerden ikisi Bosna Hersek, biri ise Kosova kökenli; yaralı öğrencilerden biri de Bosna Hersekli.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ölenler arasında bir Fransa vatandaşı da bulunuyor.

Liseye düzenlenen saldırıda 10 kişi ölmüştü

Avusturya'nın Graz kentindeki Dreierschützengasse sokağında bulunan liseye 21 yaşında olduğu belirlenen okulun eski öğrencilerinden biri tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 10 kişi ölmüş, saldırgan da intihar etmişti. Olayda yaralanan 11 kişi de çevredeki hastanelere sevk edilmişti.

Saldırı nedeniyle ülke genelinde 3 gün yas ilan edilirken, resmi binalardaki bayraklar yarıya indirildi.

Ruhsatlı iki silahla saldırıyı gerçekleştiren Avusturyalının, neden bu eylemi yaptığı araştırılıyor.