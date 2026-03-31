Haberler

Grand Pera nisan ayında müziğin farklı seslerini buluşturacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Grand Pera'nın tarihi Emek Sahnesi, nisan ayına seçkin müzisyenlere ve özel konserlere ev sahipliği yapacak.

Grand Pera'nın tarihi Emek Sahnesi, nisan ayına seçkin müzisyenlere ve özel konserlere ev sahipliği yapacak.

Viyola ve piyanonun güçlü birlikteliğini sahneye taşıyacak "Bir Viyola Rüyası" konseri 3 Nisan'da gerçekleşecek. Viyola sanatçısı Barış Kerem Bahar ve piyanist Senka Simonovic, tamamı Türk bestecilerin eserlerinden oluşan özel bir repertuvara konserde yer verecek.

"Candlelight" konser serisi kapsamında 4 Nisan'da saat 18.00'de "Ed Sheeran x Coldplay", saat 20.30'da ise "Hans Zimmer Seçkisi" müzikseverlerin beğenisine sunulacak."

Yazar Ahmet Ümit ile besteci ve piyanist Evrim Demirel, 18 Nisan'da "Zeus: Unutulmuş Bir Tanrının Öfkesi" etkinliğinde aynı sahneyi paylaşacak. Söz ve müziğin iç içe geçtiği bu güçlü sahne anlatısında, mitolojik tanrılardan Zeus'un hikayesi çağdaş müzikle yeniden hayat bulacak.

Dünyaca ünlü flüt sanatçısı Vincent Lucas, 30 Nisan'da sahne alacak

Viyola sanatçıları Beste Tıknaz Modiri ve Barış Kerem Bahar uzun yıllara dayanan duo çalışmalarını 26 Nisan'da gerçekleşecek "Pera'da İki Viyolacı-Atilla Tıknaz'ın Anısına" konserinde müzikseverlerle buluşturacak. Konserde Melisa Uzunarslan, Recep Gül, Evrim Demirel, Gizem Alever ve Tayfun Demirbaş gibi çağdaş Türk bestecilerin ikili için bestelediği eserlerin yanı sıra Atilla Tıknaz'ın düzenlemeleri de yorumlanacak. İkiliye piyanoda Gülnare Shekinskaya eşlik edecek.

Flüt sanatçısı Zeynep Keleşoğlu ve piyanist Gökhan Aybulus, 28 Nisan'da gerçekleşecek "Kontrastlar Arasında" konserinde Beethoven, Prokofiev ve Liebermann'ın eserlerinden oluşan bir repertuvarla müzikseverlerle buluşacak.

Dünyaca ünlü flüt sanatçısı Vincent Lucas, 30 Nisan'da "Elegance Parisienne-Paris Zarafeti" konserinde, Fransız müziğinin renkli repertuvarını sahneye taşıyacak. Konserde besteci ve flüt sanatçısı Halit Turgay'ın "Surreal Carnival of Parody" adlı eserinin de dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidip petrolünüzü kendiniz alın

Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere tarihi rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı
Şanlıurfa'da çuvallarda kesilmiş at başı bulundu

Ekipleri dehşete düşüren olay! Çuvallar içinde bulundu

Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu! Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı

Parkı temizleyen görevliler fark etti, bakın ceset kime ait çıktı
Ibrahimovic ile banka görevlisi arasındaki bomba konuşma

"Kartınız çalındıysa neden bildirmediniz?" sorusuna verdiği yanıt olay
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar

Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Rejim değişikliği derken...
Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar! Kumarhane, 70 bin TL maaş, 2. sevgili...

Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar!