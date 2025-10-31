Grand Kartal Oteli Yangın Davası Kararına Emsal Niteliği

'EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR'

Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciası davasının karar duruşmasının ardından acılı aileler, gazetecilere açıklamalar yaptı. Yangında oğlu Ömür Kotan'ı kaybeden Zeynep Kotan, kararın emsal niteliğinde olduğunu belirterek, "Kararın ayrıntılarını tabii ki öğreneceğiz ama şu anda verilen karar emsal bir karar niteliğinde. Devamı gelecek bunun diye düşünüyorum. Bu birinci aşamaydı. Bizi burada siz de gördünüz. Hep birlikteyiz, hep bir aradayız. Hep bir arada mücadelemize de devam edeceğiz" dedi.

'HAKLI, ADİL YERİNDE BİR KARAR ALINDI'

Yangında 4 yakınını kaybeden Sıdıka Ersin Doğan, kararın bir başlangıç olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Bunun devamı bakanlıklarla ilgili. Soruşturmaları dört gözle bekliyor olacağız. Biz bu kötü olay sayesinde maalesef çok güzel büyük bir aile olduk. Hep birlikteyiz, dayanışma içindeyiz. Avukatlarımız iğneyle kuyu kazdılar adeta. Bu olumlu sonuca ulaştık. Bu Türkiye için de çok güzel bir sonuç. Haklı, adil yerinde bir karar alındı. Mahkeme heyetimize teşekkür ediyoruz, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok adil ve beklenen bir karar verdi. Bundan sonrası devam edecek."

'HAKİM, İÇERİDEKİ MASALLARA KANMADI'

Yangında kardeşi Kıvanç ve eşi Burcu ile yeğenleri Kerem ve Pelin Güngör'ü kaybeden Gözlem Güngör ise "Bu güzel çok uğraştık. Çok umut ettik. Çok adaletli bir karar verdi hakim. Çok derdimizi anlattık. Her davaya geldik. Hakim çok adil, çok teşekkür ediyoruz. İçerideki masallara kanmadı. İçeride anlatılanlara inanamazsınız. Komediydi içerisi ama hakime çok teşekkür ediyoruz. Bolu halkı da bizi yalnız bırakmadılar. Bu acımızın içinde mutlu olmak nasıl bir şey? inanılmaz bir şey" diye konuştu.

'BU ÖRNEK BİR KARAR OLACAK'

Güngör ailesinden Şaban Filiz de dört evlatlarını toprağa verdiklerini söyleyerek, "Biz dört tane evladımızı toprağa verdik. Bu çok yıkıcı bir şey. Şimdi bundan sonra bizim için yaşam çok zor ama; bu adaletli bir yargılama gerçekten bizi çok sevindirdi. Zaten bunu bekliyorduk başkandan. Zaman zaman onları dinlediği için başkana kızıyorduk ama adamcağız gerçekten adaletin yerini bulması için herkesi sorguladı. Onların yalanlarına inanmadı. Zaman zaman taşkın hareketler yaptık ama sağ olsun başkan bizleri hep anlayışla karşıladı. Bu örnek bir karar olacak inşallah" dedi.

'ARTIK HERKES ATTIĞI İMZANIN AĞIRLIĞINI BİLECEK'

Yangında kızı ve eşini kaybeden Rıfat Doğan, adil bir karar çıktığını vurgulayarak, "Beklediğimiz karara yakın bir karar çıktı. Zaten ilk baştan beridir mahkeme başkanımıza ve heyetine güveniyorduk. Güvenimiz hep tamdı. Çünkü kendini belli ediyordu. Adaletli bir karar verileceğini bu sayede, bu çıkan kararla birlikte artık Türkiye'de emsal olup herkes attığı imzanın ağırlığını bilecek. Yaptığı görevin ağırlığını bilecek ve işini layığıyla yapmaya çalışacak. Belki bizim canlarımız gitti, gelmeyecek ama bu karar sayesinde belki birçok canı kurtarmış olacağız. Hem biz canlarımıza bir nebze borcumuzu ödemiş olduk. Hem de bundan sonra böyle bir katliamın yaşanmasının önüne geçmiş olduk. Bu davanın takipçisiyiz hala. Bizim başka yapacak işimiz yok. Çünkü 78 canımızı hayattan koparırken sadece onlar hayattan koparmadılar. Aynı zamanda bizim hayatımızın rengini ve tadını aldılar. Herkes zannediyor ki nefes alıyoruz ya hareket ediyoruz diye yaşıyoruz. Hayır. Ne yazık ki yaşamıyoruz. Ama canlarımız olan borcumuz için dişimizi, etimize takıp bu davanın peşindeyiz. İki cihan da ellerimiz yakasında. Adalet yeri bulduğu için mutluyuz. Ahbap çavuş ilişkisinin artık bozulduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,